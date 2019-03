PS4: PlayStation anuncia los videojuegos gratis del mes de abril [FOTOS Y VIDEO]

La biblioteca de juegos se renueva. Sony anunció los dos videojuegos gratuitos que llegarán en los primeros días de abril para todos los usuarios de PS4 a través de su servicio PlayStation Plus.

El arribo de estos videojuegos fue compartido desde la web oficial de PlayStation, donde publicó un video donde se ve un pequeño teaser de ambos títulos mostrando las virtudes de cada uno.

Conan Exiles es el videojuego gratis que llegará para los usuarios de PS Plus. El título es un survival de mundo abierto donde el usuario deberá derrotar a gigantes y extrañas criaturas que aparecerán en La Tierra del Exilio.

Conan Exiles Gameplay

El segundo título es The Surge, un videojuego de rol y acción donde el avatar de los usuarios utilizará una especie de exoesqueleto, que podrá ser mejorado conforme avanzan en la historia del juego y servirá para derrotar a robots.

Gameplay The Surge

Conan Exiles y The Surge estarán disponibles para los usuarios de PS4 que están suscritos a PlayStation Plus a partir del 2 de abril, tiempo suficiente para que puedas descargar The Witness y Call of Duty: Modern Warfare Remastered.

Teaser de juegos gratis con PlayStation Plus