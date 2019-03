PlayStation 4 tendrá nuevo exclusivo a través de un estudio second-party

La indiscutible fortaleza de la plataforma de Sony se reforzará con un nuevo exclusivo. El catálogo de PS4 no dejará de crecer en estos últimos tramos de la generación y ahora es gracias a un desarrollador externo que casi confirmó el hecho este martes.

Se trata de Colin Moriarty, co-fundador de Kinda Funny y editor de IGN, quien anunció la llegada de un “auténtico nuevo exclusivo para PS4 aún por ser anunciado y desarrollador por un second-party”.

Con second-party, se refiere precisamente a que se trata de un estudio externo al conjunto de desarrolladores first-party de Sony, pero que estará desarrollando el mencionado juego en exclusiva para la consola de PS4.

Ejemplos hay y recientes, el más aclamado es el del título de Marvel’s Spiderman, hecho por Insomniac Games y también el de Quantic Dream con Detroit Become Human, todos juegos exclusivos de PlayStation 4 pero desarrollados por estudios no alineados a Sony Interactive Entertainment.

De este último estudio, Quantic Dream, se conoció que dejaría de hacer juegos exclusivos para PS4 en este pasado Febrero, según su CEO Guillaume de Fondaumiere.

La revelación del nuevo exclusivo llegó tras el tuit del propio Moriarty, cuando respondió a un usuario que preguntaba sobre si las relaciones de Sony con los estudios second-party (como Quantic Dream fue) mejorarían. "(Sony) ha hecho un gran trabajo cultivando relaciones second-party (hay un sustancialmente auténtico exclusivo de PS4 aún por ser anunciado de un second party) que no es claro si lo necesitarán. Todo lo que se sabe que es que la expansión no ha sido su estrategia. Quizá eso cambie".