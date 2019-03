Apex Legends: revelan fecha de estreno del pase de batalla con Octane [FOTOS]

¡La espera terminó! Respawn anunció desde sus redes sociales la fecha de estreno de la primera temporada de Apex Legends, la cual viene con el pase de batalla, Octane y muchas sorpresas para que los usuarios tengan una mejor experiencia en el battle royale.

Es mejor que hayas ahorrado tus monedas Apex, ya que la casa desarrolladora también reveló el precio que tendrá el primer pase de batalla del videojuego y un paquete especial que permitirá al usuario desbloquear varios niveles.

El estreno de la primera temporada de Apex Legends está programado para el martes 19 de marzo a las 11 de la mañana (hora peruana) para los usuarios que se conecten desde PS4, Xbox One y PC.

What others call dangerous, Legends call Tuesday. Season 1: Wild Frontier coming at 10:00AM Pacific tomorrow: https://t.co/2ppF4L1WfM pic.twitter.com/ee17eJsCBy