Apex Legends: filtran posible llegada de titanes y el "Frag Drone" de Titanfall 2 [VIDEO]

Desde hace unas semanas, fotografías acerca de la nueva leyenda, Octane, está circulando las redes sociales; sin embargo, esto habría quedado en segundo plano debido a dos nuevas filtraciones de Apex Legends en donde se mencionan la llegada de los titanes y el "Frag Drone" de Titanfall 2 al battle royale.

Esta información llega por parte de dos fuentes distintas, quienes a partir de fotos y videos compartidos en sus cuentas de redes sociales ya aumentan el hype de los fanáticos que esperan con ansias la primera temporada del battle royale.

La primera filtración llega desde el canal de YouTube, FactFile, donde se compartió un video de Gaming Intel que nos permite escuchar los textos que tienen algunos personajes y hacen referencia al posible arribo de titanes, zombies y espectros a Apex Legends.

A pesar de que el video pudo ser editado, este tiene el sello de agua del medio Gaming Intel, lo cual le da cierta veracidad y aumenta la posibilidad de que este contenido pueda llegar a Apex Legends.

Por otro lado, ApexLeaksNews compartió desde su cuenta de Twitter la imagen de la recordada bomba “Tick” o “Frag Drone” de Titanfall 2 con la descripción “Exclusive Leak” afirmando que este objeto llegaría a Apex Legends, el cual sería un vehículo no tripulable que buscará a nuestro objetivo más cercano y explotará cuando enfrente de este.

