No Man’s Sky presenta su online con actualización Beyond Multiplayer [VIDEO]

El fuertemente criticado No Man’s Sky ha venido haciendo esfuerzos por ganarse la redención de la comunidad de videojuegos tras su reprobado lanzamiento. Pero parece que, en este 2019, por fin llegará la actualización de mayor impacto en jugabilidad que pueda presentar todo lo que los jugadores del título de Hello Games han venido esperando por muchos años, y que pueda quizá hasta reivindicar la delicaída imagen del juego y de su cabeza Sean Murray.

La nueva actualización No Man’s Sky Beyond Update fue anunciada por Hello Games y también discutida por el propio Murray a través del sitio web oficial del juego.

El responsable de Hello Games dijo: “A inicios de este año, mientras trabajábamos en nuestro mapa de ruta para las tres futuras actualizaciones del juego, decidimos que queremos entremezclar estas nuevas características, y tuvimos una visión para algo mucho más impactante”.

“Estamos emocionados de anunciar que Beyond contendrá esas tres actualizaciones mayores concretada en un solo gran lanzamiento totalmente gratuito” sentenció Murray. “El primer componente de Beyond que anunciaremos hoy es No Man’s Sky Online”.

No Man’s Sky Online incluiría una nueva y radical experiencia social y de multijugador que empodera a los jugadores de todos lados del universo para conocerse y jugar juntos. Mientras que esto junta a las personas como nunca antes, y tiene muchos elementos online reconocibles, la gente de Hello Games no considera a No Man’s Sky como un MMO (juego multijugador online masivo).

Entre lo más directo de lo anunciado por Murray está la línea final: “Este nuevo contenido será gratuito para todos los jugadores existentes” ¿querrá decir esto que los jugadores que compren No Man’s Sky pasada la actualización tendrán que pagar por este nuevo contenido? Ciertamente no hay mucha más explicación al respecto para una afirmación que puede resultar tan ambigua.

La fecha de lanzamiento de No Man’s Sky Beyond (actualización gratuita) será en el verano del 2019 en el hemisferio norte (de junio a agosto). El juego base está disponible para PC (Steam y GOG) y PS4.