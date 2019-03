¿Cómo jugar tus videojuegos de Steam en tu Xbox One? todo sobre el Wireless Display de Microsoft

La integración de Microsoft entre su división de videojuegos Xbox y el mundo de los juegos en PC gana más peso. Ahora, los usuarios de Xbox One podrán jugar sus títulos de Steam en su consola a través de streaming y utilizando sus mandos.

Esta funcionalidad llegará gracias a una actualización de la aplicación Wireless Display, que te permitirá también utilizar tu Xbox para presentaciones y usar el control de Xbox One para controlar remotamente a la PC.

La aplicación de Microsoft, Wireless Display, estuvo disponible para testers por meses bajo algunos nombres. Ahora, todos los usuarios de Xbox One la podrán utilizar y sacar provecho a todas las aplicaciones de PC como Steam o la misma aplicación de Xbox Live en Windows.

La aplicación utiliza Miracast para enlazar tu PC con tu Xbox One. La combinación de teclas en Windows es la de la “tecla Win” y “P”. Esta propia funcionalidad no solo está pensada gaming, sino también para streamer videos y todo tipo de contenido como Netflix.

Tom Warren de The Verge publicó en Twitter una demostración del nuevo Wireless Display. Desde la propia configuración de pantallas en Windows, activa la opción de agregar a la Xbox One como una pantalla inalámbrica.

This is how Microsoft’s new Wireless Display app works. You can use it to control a PC via your Xbox One, and stream PC games to the console and play them with controller https://t.co/tqtqEAZVLU pic.twitter.com/nbX5KySu0m