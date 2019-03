Apex Legends: filtran contenido del pase de batalla para la primera temporada

Todo apunta a que la primera temporada de Apex Legends traerá bastante contenido al battle royale de Respawn. Esto se debe a que a las filtraciones de hace unos días se suma otra en la que se refiere al contenido que tendrá el pase de batalla.

Desde que se lanzó el videojuego, Respawn confirmó a todos sus fanáticos que el battle royale recibirá un pase de batalla en su primera temporada, además de nuevas armas y leyendas, las cuales han sido filtradas hace unos días.

Esta filtración llega desde la cuenta de RealApexLeaks en Twitter, quien compartió fotografías de los códigos de Apex Legends, y cuya descripción se refiere a que el battle royale tendrá dos pases de batalla para los usuarios.

A pesar de que no se detalla el contenido del pase de batalla gratuito, el de paga llevará el nombre de Nivel Diamante, el cual se desconoce su precio. Ambos 'battle pass' tendrán recompensas para los usuarios que logren superar ciertos desafíos dentro de Apex Legends.

LEAK: Some leaks about the Battle Pass. I'll explain the pics in their order.



1) Looks like the Buttons

2) Will have a separate menu page/option

3) Battle Pass Bonus

4) Skins confirmed as one of the cosmetics#ApexLegends #ApexPartner #ApexLegendsBattleRoyale #ApexLegendsleaks pic.twitter.com/8hnodvTAVo

— Apex Legends - News & Leaks (@RealApexLeaks) 10 de marzo de 2019

Además, la primera temporada traería cambios en la interfaz ya que podría estar separa con el fin de mostrar el contenido de ambos pases de batalla, los cuales aparecerían en la pantalla de inicio de Apex Legends.

Respawn no se ha pronunciado acerca de esta filtración, por lo que seguiremos tratándola como tal, ya que tampoco se conoce la fecha de lanzamiento de la primera temporada den Apex Legends. El videojuego está disponible en PS4, Xbox One y PC (Origin).