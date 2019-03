Dota 2: Infamous se medirá contra estos equipos en el DreamLeague Season 11 [FOTO]

Los 16 equipos profesionales de Dota 2, que participarán en DreamLeague Season 11, la tercera major del DPC, ya pulen sus estrategias para superar a sus contrincantes, campeonar y estar más cerca de pertenecer al selecto grupo que irá al The International 2019. Conoce a qué 'teams' se enfrentará Infamous Gaming en este nuevo torneo de esports.

Infamous Gaming obtuvo el pase a este torneo de Dota 2 cuando derrotó en la segunda final de las clasificatorias regionales sudamericanas al equipo de Brasil, Rei do Picole con un score de 2 - 0 a favor de la escuadra peruana.

Fecha de inicio del DreamLeague Season 11

DreamLeague Season 11 tendrá como sede la ciudad de Estocolmo, Suecia, e irá desde el próximo 14 de marzo hasta el 24 del mismo mes donde conoceremos al ganador de la tercera major de Dota 2.

Participantes del DreamLeague Season 11

Al igual que en las demás major de Dota 2, la clasificación al DreamLeague Season 11 fue a través de un campeonato regional en distintas partes del mundo. De aquí solo clasificaron tres equipos de Europa, China y Norte América y dos rosters de la Comunidad de Estados Independientes (CIS por sus siglas en inglés), Sudeste asiático y Sudamérica, lo cual da un total de 15 teams. Pero para completar el campeonato la escuadra que logre ganar la minor que antecede a este torneo, no importa su región, clasifica directamente para tener un total de 16 representantes.

Lista de equipos que participarán en la major

Infamous Gaming (Perú)

Chaos Esports Club (Brasil)

Ninjas en Pyjamas (Suecia)

Team Secret (Europa)

Team Liquid (Holanda)

Virtus.Pro (Rusia)

Natus Vincere (Ucrania)

PSG.LGD (China)

EHOME (China)

Keen Gaming (China)

Vici Gaming (China)

Fnatic (Reino Unido y Malasia)

Mineski (Filipinas y Malasia)

Evil Geniuses (Estados Unidos)

J.Storm (Estados Unidos)

Forward Gaming (Estados Unidos)

Fuente: Liquipedia

Roster de Infamous para el DreamLeague Season 11

Hace unos días, la cuenta oficial de Infamous en Facebook anunció la llegada de su nuevo refuerzo, Mason, quien participará junto con P4pita, Wu, MoOz y Timado en esta major de Dota 2.

El sorteo para la primera fase del DreamLeague Season 11 de Dota 2 ya se realizó e Infamous se encuentra en el grupo B junto con PSG.LGD, Ninjas en Pyjamas y Fnatic. Por otro lado, la escuadra de Brasil se enfrentará a Evil Geniuses, Vici Gaming y Natus Vincere.

Fuente: Liquipedia

Por el momento no se sabe los encuentros que inaugurarán el DreamLeague Season 11 de Dota 2, pero según los datos de Liquipedia, la primera partida del grupo B será a las 7:30 am y la segunda a las 10:30 am. Ambas el 14 de marzo.