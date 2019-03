PlayStation Store presenta ofertas en juegos de PS4 en su 'Flash Sale' de marzo

PlayStation Store continúa con las ofertas para PS4, y ya tenemos una segunda camada de descuentos después de las ofertas de Square Enix que también llegaron a la consola de Sony. Se trata, esta vez, del Flash Sale de Marzo que trae considerables bajas en el precio en variedad de juegos.

Entre lo más relevante de estas ofertas se encuentra Call of Duty Black Ops 4, Hitman 2 y nuestra recomendación especial que puedes revisar más abajo. Otros videojuegos a destacar son Warhammer Vermintide 2, Divinity: Original Sin 2 y Fist of the North Star: Lost Paradise, el anime del popular meme "omae wa mou shindeiru".

Te presentamos las ofertas para la tienda estadounidense de PlayStation Store (en-us). Para aprovechar ese precio, necesitarás una cuenta de PSN (PlayStation Network) norteamericana. Sin embargo, también te dejamos los enlaces por si usas una cuenta peruana (es-pe) en tu PlayStation 4.

Nuestra recomendación

Human: Fall Flat. Un increíble juego de plataformas basado en las físicas ragdoll que tendrás que aprender a dominar solo con el control de tus brazos y las palancas. Muy entretenido con amigos o solo. El juego ha mejorado con el paso de los años. Está disponible en la tienda de PSN Store USA por 7.49 dólares, y en la tienda de PSN Store Perú por 8.74 dólares. Las ofertas terminan este 11 de marzo a las 8 de la mañana.

Tráiler: