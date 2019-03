"El modelo AAA en los videojuegos ya no funciona como antes" afirma directora de Uncharted

Amy Henning, directora creativa de Uncharted brindó comentarios sobre la metodología imperante en el desarrollo de videojuegos AAA (de gran presupuesto). La ya retirada veterana de Naughty Dog y Electronic Arts señala que “claramente, las cosas no están funcionando de la manera tradicional”.

Henning, que recibirá el “Lifetime Achievement award” en el GDC del 2019, comentó a GamesIndustry.biz, que, a su parecer, el gran reto que cualquier equipo desarrollador será enfrentar el hecho de que “los seres humanos son seres humanos”.

John Carmack, John Romero, Adrian Carmack y Tom Hall, creadores de Id Software.

La ex creativa de Electronic Arts y Naughty Dog opina que “lo que no cambia es el reto de hacer esfuerzos con un grupo de seres humanos, lo cual solo se complica más cuando los equipos crecen y crecen. En mi carrera, he pasado de un equipo de dos personas, a otro de 15, luego de 30, de 70 y hasta ahora. Es descabellado ¿verdad? Todos tenemos los mismos defectos que tenemos como seres humanos, y luego se amplifica por tener equipos con 300 personas contra equipos de 10 personas”.

“Creo que seguimos haciéndolo de esa manera porque tenemos estas compañías ya establecidas y equipos, que son un recurso, un activo que no quieres perder. Pero también, vemos nuevas historias donde los desarrolladores se estrechan y los publicantes despiden a cientos de personas. Parece que es inevitable. El costo de desarrollo y mantener a todo ese plantel, sobre todo en áreas costosas, no se siente sostenible” sentenció Henning.

También brindó comentarios sobre la relación de otras industrias más tradicionales como la TV y el cine, como ejemplos más prácticos por su uso de contratistas externos y menos trabajo interno. “Eso requerirá grandes cambios en la industria, hasta con gremios. Pero tendrás más aliados externos y freelance en un equipo, distribuyendo el desarrollo. Permitiría mayor flexibilidad en lugar de esa presión constante y esa agitación en los salarios” sentenció.

Equipo desarrollador de Assassin's Creed Revelations, tercer episodio de Assassin's Creed II.

Amy Henning trabajó en EA, Crystal Dynamics, Naughty Dog y Visceral Games. En la actualidad está al mando de un pequeño estudio que explora opciones con la realidad virtual en los videojuegos.