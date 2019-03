Sony regala un tema para PS4 por el Día Internacional de la Mujer

Sony Interactive Entertainment ha hecho llegar un regalo a todas las usuarias y usuarios de PS4. Todos podrán obtener gratuitamente un tema completo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Al momento de esta redacción, el tema solo está disponible para Europa, a excepción del Reino Unido, pero es probable que, en las próximas horas, otras tiendas regionales de PlayStation la ofrezcan globalmente.

El tema tiene la etiqueta de “dinámica” pero en la práctica se trata de una ilustración estática hecha por Choro Choi, artista conceptual de Guerrilla Games (creadores de Killzone y Horizon Zero Dawn).

¿Quiénes aparecen?

Las protagonistas de la imagen son Freya (God of War), Aloy (Horizon Zero Dawn), Ellie (The Last of Us), Kara (Detroit: Become Human), Chloe y Nadine (Uncharted: The Lost Legacy), Atoi (Teraway), Lady Maria (Bloodborne), Kat (Gravity Rush) y Sackgirl (LittleBigPlanet).

¿Cómo conseguir el tema antes de que aparezca en mi región?

Puedes crear una cuenta de cualquier país europeo, como España (para no tener problemas con el idioma), y luego agregar el tema. Así podrás utilizarlo con cualquier cuenta en tu PlayStation 4. Siempre y cuando esta sea la cuenta primaria.