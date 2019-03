PlayStation le da su espacio a Latinoamérica con una versión localizada de Days Gone [VIDEO]

Latinoamérica está muy presente para Bend Studio, desarrollador parte del conglomerado de Sony Interactive Entertainment. Esto debido al comunicado enviado por la propia PlayStation donde confirman que Days Gone, próximo exclusivo de PS4, estará “totalmente localizado” al español latino.

Por lo mismo, el actor de doblaje mexicano, José Gilberto Vichis, quien ha participado en títulos como Call of Duty Advanced Warfare, Gears of War 3, Quantum Break, Mortal Kombat X, Rise y Shadow of the Tomb Raider, y muchos más; será el encargado de darle voz a Deacon St. John

A pesar de que Days Gone está confirmado como un juego de un solo jugador, un problema similar abunda en el aspecto multijugador de una cantidad de videojuegos presentes en el mercado.

El dilema de los juegos multijugador en Sudamérica, y especialmente en la costa del Pacífico, es el constante enfoque de los desarrolladores por ubicar los servidores ‘sudamericanos’ exclusivamente en ciudades grandes de Brasil como Sao Paulo o Rio de Janeiro. Por supuesto, hay excepciones.

La distancia desde Sao Paulo a países como Chile, Perú o Colombia hace que la experiencia online sea similar, en ocasiones, a conectarse a servidores de los Estados Unidos. Constantemente, la cercanía a Sudamérica es solo simbólica.

Por ello, son siempre bienvenidas iniciativas como las de Days Gone y la propia PlayStation, con Bend Studio, de incluir a Latinoamérica. A pesar de que nuestros hermanos brasileros y portugueses aún tengan que esperar para algo similar en su idioma.

Days Gone saldrá al mercado este 26 de abril exclusivamente para PlayStation 4. Se trata de un survival horror de acción y aventura. Con la confirmación del español latino presente en el juego, PlayStation presentó nuevamente otro avance: la boda de Deacon y Sarah, pero esta vez, con las voces en mención