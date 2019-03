Halo Infinite será un título de la actual generación y estará presente en Xbox One

343 Industries hizo nuevas aclaraciones acerca del ambicioso y anticipado Halo Infinite. Sus desarrolladores confirmaron que el título estará disponible para una de las plataformas de la generación actual: Xbox One.

Halo Infinite hizo que la ambición de 343 Industries se eleve a niveles emocionantes. La desarrolladora ha implementado un nuevo motor gráfico tan solo para el título de la emblemática saga.

Sin embargo, fue por ese mismo anuncio que, en muchos foros y rincones de jugadores, se comenzó a comentar la posibilidad de que Halo Infinite no haga presencia en la consola de actual generación de Microsoft, la Xbox One.

Por lo mismo, fue el mismo Frank O’ Connor, encargado principal del juego, quien aseguró a los usuarios en un tuit que Halo Infinite llegará para Xbox One y PC’s con las “especificaciones apropiadas”.

La aclaración vino gracias a un anterior tuit del usuario Bobby Wallace (@Reiku78) quien comentaba sus sospechas: “La filtración que fue anunciado hace parecer que Halo Infinite estará en la siguiente Xbox y no en la actual generación. Espero estar equivocado”.

I have no idea what leak you're talking about, but Halo Infinite will be released for Xbox One and appropriately spec'd PCs.