The Last of Us Part II: revelan el aspecto de uno de los protagonistas del juego [FOTO]

La espera por el anuncio oficial de The Last of Us Part II se hace cada vez más larga, debido a que Naughty Dog no se ha pronunciado sobre la supuesta fecha de lanzamiento que se filtró hace unos días. Sin embargo, los fanáticos de título se han emocionado debido a que apareció una fotografía que nos muestra el aspecto que tendrá Yara, una de los protagonistas del juego.

A pesar de que TLOU 2 va en su segundo año de desarrollo, Naughty Dog va compartiendo pequeños detalles del videojuego desde su cuenta oficial en Twitter, debido a que a finales del 2018 se publicó una fotografía anunciando el final de una de las escenas más complicadas del título.

Esta nueva fotografía fue encontrada en el portafolio de Soa Lee, y nos muestra el rostro de Yara en primerísimo primer plano, lo cual generó bastante hype entre los fanáticos de TLOU2 debido al gran nivel de detalle.

La artista 3D Soa Lee participó en el diseño de estos personajes en The Last of Us: Tess, Bill y Sam, mientras que para la segunda entrega dibujó la cabeza, cabello y el look de Ellie que fue mostrado en el tráiler de TLOU 2.

Yara, hermana de Lev en TLOU2, es uno de los nuevos personajes que tendrá The Last of Us Part II e incluso apareció en el segundo tráiler del videojuego que fue liberado en el Paris Games Week 2017. Por otro lado, cabe resaltar que la fotografía que viste fue mostrada durante el PlayStation Experience del mismo año.

Tráiler de The Last of Us Part II