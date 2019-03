Nintendo Switch: la consola híbrida celebra su segundo aniversario [VIDEO Y FOTOS]

A inicios del 2015, la gran N, con la colaboración de DeNA, anunciaba la creación de una nueva consola a través del código NX, cuyo objetivo era el de recuperar la presencia en la industria debido al poco éxito que tuvo la recordada Wii U. Es así que un 3 de marzo del 2017 se lanza Nintendo Switch, la cual celebra su segundo aniversario.

A pesar de que el mercado gaming estaba dividido en dos, por la presencia de PS4 y Xbox One, Nintendo pudo hacerse un espacio entre estos dos gigantes debido a su ventaja diferencial, la cual llamaba mucho la atención, pues podía ser una consola de sobremesa o portátil.

Es por eso que la propia gran N catalogaba a Nintendo Switch como la consola híbrida, ya que podía convertirse en una plataforma de sobremesa o llevarla a todos lados para poder disfrutar de los videojuegos en cualquier momento.

Entre los primeros títulos que recibió Nintendo Switch está The Legend of Zelda Breath of the Wild, el cual salió a la venta el mismo día que la consola, y es catalogado por los usuarios como uno de los mejores títulos dentro de la plataforma.

Además, se lanzó 1,2, Switch, un título que presenta 28 mini juegos con el fin de incentivar la socialización entre los gamers, ya que deberán estar pendientes de lo que hace su rival en lugar de la pantalla.

Nintendo Switch se convirtió en una nueva oportunidad para las nuevas casas desarrolladoras, pues la consola híbrida era el destino de los juegos indies; también recibió grandes títulos propios de la gran N como Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe y Splatoon 2.

Las ventas de la consola híbrida incrementaron y con ello importantes casas desarrolladoras iniciaron a hacer ports de sus videojuegos para Nintendo Switch y es así como llega NBA 2K18, The Elder Scrolls V: Skyrim, FIFA 19, entre otros. Asimismo, como el retorno de dos franquicias importantes para la gran N como Pokémon Let's GO, Pikachu/ Eevee y Super Smash Bros. Ultimate, los títulos más esperados durante el 2018 pro los fanáticos.

Nintendo Switch cuenta con más de 1700 videojuegos y aplicaciones a disposición de los usuarios, además, tiene un emulador de NES que se renueva de manera mensual con títulos clásicos y se puede acceder a ello a través de la suscripción en Nintendo Switch Online.

Debido a las características de Nintendo Switch, la gran N anunció el lanzamiento de Nintendo Labo que corresponde a un set de juguetes hechos de cartón que se construyen para disfrutar de algunos videojuegos a través de los joy-cons y la pantalla de la consola.

Ahora, los usuarios de Nintendo Switch esperan los lanzamientos de Super Mario Maker 2, Yoshi's Crafted World, Mortal Kombat 11, Pokémon Espada y Escudo, Crash Team Racing Nitro, entre otros.