Jump Force: se anuncia el evento Remunerable con aspectos de Saiyajin [FOTOS]

Evento Remunerable será la primera celebración para los usuarios de Jump Force, en donde podrán conseguir nuevos aspectos inspirados en los Saiyajin, con los que personalizarán a sus personajes con los trajes del planeta Vegeta o Vegita como se le conoce en LATAM.

Esta nueva celebración ha sido anunciada a través de la web oficial del videojuego, en donde comunica a todos sus fanáticos que el Evento Remunerable iniciará en las primeras horas del 1 de marzo y culminará el 31 del mismo mes a las 11:59 p.m. del 2019.

PUEDES VER Jump Force: se filtran los nueve peleadores que podrían llegar como DLC al videojuego

La temática del evento es simple, pues se basará en el número acumulado de días en que el usuario haya iniciado sesión en Jump Force. Esto te permitirá ganar mucho oro, que podrás usar para comprar trajes, ataques, cápsulas de salud y poder, entre otras cosas.

Como te mencionamos en el primer párrafo, Bandai Namco agregará nuevos looks para tu personaje, los cuales son inspirados en la raza guerrera: la armadura de combate de los saiyajin con protectores de hombro, el rastreador de ki y la cabellera de Goku Super Saiyajin.

Lista de recompensas por días acumulados en Jump Force

Remuneración básica

Día 1 acumulativo: material de mejora de habilidades “Cosmic Cube” 5

Día 5 acumulativo: Tres materiales de mejora de habilidades “Skill Energy Red”, tres “Skill Energy Blue” y 3 Skill Energy Green.

Día 10 acumulativo: 5 “Cosmic Cub”.

Día 15 acumulativo: “Skill Enery Red”, “Skill Energy Blue”, “Skill Energy Green” (3 de cada uno).

Día 20 acumulativo: 5 “Cosmic Cube”

Remuneración especial

Primer día acumulado: 5000 de oro

Quinto día acumulado: 5000 de oro

Décimo día acumulado: 5000 de oro

Quinceavo día acumulado: 5000 de oro

Veinteavo día acumulado: 5000 de oro

Estas remuneraciones se podrán encontrar en la opción “Contador de Recompensas” de Jump Force. Por otro lado, estos premios se quedarán en esa opción durante 30 días.

Todos los personajes de Jump Force

Jump Force reúne a 44 peleadores que pertenecen a mangas como One Piece, Dragon Ball Z, Naruto, Bleach, Yu Yu Hakusho, Boku No Hero Academia, Hunter x Hunter, entre otros. Por otro lado, llegarán 9 luchadores más, cuya identidad es un misterio, y el primero de ellos será liberado en mayo. El videojuego está disponible en PS4, Xbox One y PC (Steam).