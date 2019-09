Macaulay Culkin juega Left4Dead 2 en su Xbox 360 y es productor de videojuego retro [VIDEO]

Macaulay Culkin es un aficionado a los juegos retro, tanto que sus pasos han ido más allá de continuar utilizando su Sega Genesis o su Super Nintendo. El recordado actor de “Mi Pobre Angelito” es también productor de un nuevo título que llegará para todas las plataformas imaginables.

El actor de "Mi Pobre Angelito" juega actualmente con un Xbox 360, títulos como Mass Effect 2 y Left 4 Dead, y sigue desempolvando sus consolas de antaño para divertirse, y no ocasionalmente. "Juego más cosas del tipo old-school. Juego mucho más en mi Nintendo (NES) y Super Nintendo que lo que hago otras cosas" comentó.

El título en mención será una nueva entrada de una popular serie de juegos en Sega Genesis, aunque sin ningún tipo de relación con los creadores de Sonic. En una reciente entrevista a engadget, el actor mostró su lado más entusiasta por los videojuegos retro.

Macaulay Culkin recuerda sus años de temprano estrellato con sus tres consolas, quizá las más representativas de aquellos iniciales noventas: NES, Super Nintendo y Sega Genesis. Las mismas que tenía que jugar en su hogar, por razones evidentes.

De la misma forma recuerda al popular juego ToeJam & Earl, un título de Sega Genesis que rápidamente se convirtió en uno de culto: “Mi amigo y yo solíamos –se supone que deben cooperar entre ustedes para encontrar las piezas de la nave- Pero mi amigo y yo solíamos molestar el uno al otro todo el tiempo. Lo convertimos en un juego competitivo. Ahora, al crecer, tenemos un juego de bebida con el mismo”.

Es esta serie la que será revitalizada con un nuevo título llamado ToeJam & Earl Back in the Groove, que tiene a Culkin como productor ejecutivo, y que será el primer título de la saga en 16 años.

El juego ha sido posible gracias a una campaña de KickStarter que data del año 2015, junto con el creador de la serie Greg Johnson como líder del equipo y a su casa desarrolladora HumaNature Studios.

Este será el cuarto videojuego de la saga, después de dos títulos en Sega Genesis (1991 y 1994) y otro de Xbox (2002). El juego trata sobre dos aliens que se estrellaron contra la tierra y que deben encontrar las piezas de su nave para volver a casa. Cuenta con un icónico estilo gráfico noventero, criaturas antropomorfas y mucha, mucha exageración.

ToeJam & Earl Back in the Groove estará disponible, como dijimos, para todas las plataformas posibles, como PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One.

El juego viene siendo, sin duda, gran parte del itinerario de Macaulay Culkin. Como demuestra este tuit de marzo del 2018, donde se le ve jugando al TomJam & Earl original en lugar de ver los Óscar.