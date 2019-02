Microsoft: "queremos al jugador de PC al centro de las decisiones que tomemos"

Phil Spencer, jefe de la marca Xbox, señaló en una amplia entrevista para PCGamer que Microsoft tiene prioridades en “brindar una nueva experiencia de tienda para PC”.

Spencer ha sido firme en señalar que la plataforma de Windows es muy importante para la marca Xbox. Los PC gamers son uno de los principales objetivos de Microsoft.

“Nuestra primera prioridad es brindar una nueva experiencia de tienda para PC que factorice todo nuestro aprendizaje de retos pasados. Sé que hemos hablando bastante de ello, pero en el E3 de este año, y a través de todo el 2019, comenzarán a ver qué es lo que hemos invertido para brindarles, en términos de tienda, servicios, en Windows y en grandes juegos. Esto es solo el inicio”.

Esto indicaría llanamente que la visión de Xbox continuaría acercándose a Windows de forma más activa en el futuro. La integración de Microsoft Store y Xbox Live podría mejorar o dar pie para nuevas características y ofertas para PC.

Sin embargo, llama bastante la atención la frase de Spencer sobre “aprendizaje de retos pasados”, que puede guardar relación no solo con el enfoque de Xbox One en esta generación, sino con intentos fallidos como Games For Windows Live.

“Estamos orgullosos de nuestro legado en el PC gaming, pero hemos cometido errores en nuestro viaje. Sabemos que debemos movernos, informados por nuestro pasado, con los deseos, retos y necesidades únicas del jugador de PC al centro de las decisiones que tomemos” prometió el ejecutivo.

Adicionalmente, Spencer fue cuestionado sobre la posibilidad de que Microsoft publique títulos desarrollados por Xbox Game Studios en otras plataformas populares de PC como Steam: “Es una buena pregunta y algo en lo que hemos pensado bastante. Esperamos compartir más detalles de nuestros planes sobre eso pronto”.