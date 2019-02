Fortnite: temporada 8 llega mañana y esto es todo lo que ocurrirá [FOTOS]

Fortnite estrenará oficialmente su temporada 8 el día de mañana 28 de febrero. Esta será la primera gran reacción de Epic Games ante los eventos que han, de alguna manera, mermado la popularidad del videojuego en las últimas semanas, entre ellos el lanzamiento de Apex Legends.

La campaña de teasers ejecutada ya comúnmente por Epic Games ha adelantado muchos aspectos de lo que se espera en Fortnite para esta nueva temporada.

El conocido portal de Reddit también ha servido de plataforma para los creadores de Fortnite para responder algunas preguntas en cuánto a esta fecha tan anticipada. Esto a través de las conocidas sesiones de preguntas AMA (Ask Me Anything).

Esto es todo lo que se sabe y ya está confirmado para mañana de la nueva temporada 8 del popular Fortnite, videojuego gratuito disponible para PC (Epic Games Store), PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Android, Ios, Atari Jaguar, Sega 32x, Commodore VIC-20, Neo Geo y Nokia N-Gage.

Pase de Batalla: descuento del pack principal

El Pase de Batalla de la temporada 8 estuvo gratuito por iniciativa de Epic hace unos días, y la fecha límite fue hoy. Si lo conseguiste gratuitamente completando los 13 desafíos como mínimo, más los extras, tendrás un descuento en el pack principal del mismo, así comenzarás la temporada 8 con muchos niveles superados.

El adiós a los AlaTormenta

Las populares avionetas que llegaron en la temporada 7 se quitarán del juego en esta nueva temporada. Hoy es el último día que podrás sobrevolar la gigante isla de Fortnite.

Nuevo mapa basado en piratas

Son muchos los indicios en los teasers relacionados con los piratas. El nuevo mapa podría traer una temática basada en corsarios y en barcos.

Nuevo vehículo

Sin embargo, un nuevo vehículo llegará esta temporada, aunque poco se sabe de cuál será su implementación. Aun así, solo podrá ser utilizado por una persona a la vez.

Mejoras en la comunicación

Una de las grandes innovaciones y mecánicas bien ejecutadas en Apex Legends, es su sistema de comunicación para aquellos que no cuentan o no desean utilizar micrófono. Epic Games ha prometido que con la temporada 8 llegará un sistema mejorado que aprovechará los mensajes automáticos para beneficio del trabajo en equipo.

Mecánica de revivir (respawn)

En los últimos días, mucho se habló sobre la posibilidad de que Fortnite implemente una mecánica de reapariciones o respawn similar a Apex Legends. Uno de los desarrolladores afirmó en Reddit que el equipo está considerando la posibilidad y hasta el mismo Ninja, conocido streamer del título, ha señalado que Fortnite necesita de dicha funcionalidad. Aun así, no hay más comentarios oficiales hasta el momento.

PUEDES VER

Más música y efectos sonoros

La temporada 8 traerá nuevos cambios en el apartado de efectos sonoros, principalmente en los disparos, activaciones de armas y accesorios, etc. Epic Games promete que “habrá mucho margen de mejora” y hasta los pasos, sonido de crucial importancia en el juego, tendrá cambios.

Todos los teasers de la temporada 8 en Fortnite

- Primer teaser del 24 de febrero

- Segundo teaser del 25 de febrero

- Tercer teaser del 26 de febrero

- Cuarto teaser del 27 de febrero

- Teaser de la temporada 8 en Fortnite completo: