Pokémon GO: Día de Pokémon trae estos nuevos jefes de incursión

Los fanáticos de la app de Niantic se encuentran de fiesta, ya que el lanzamiento de los primeros videojuegos de la franquicia cumple 23 años. Es por eso que la casa desarrolladora decidió anunciar el evento Día de Pokémon, el cual ha generado cambios en los jefes de incursión de Pokémon GO.

Esta celebración será por tiempo limitado; sin embargo, es una gran oportunidad para los nuevos usuarios del juego de realidad aumentada, puesto que hay un gran spawn de los pokémon en estado salvaje de Kanto, primera generación, dentro del videojuego.

A pesar de que no se encuentran los pokémon iniciales de la primera generación en el nivel uno de las raids, los usuarios de Pokémon GO tendrán la opción de agrandar la lista de criaturas shiny como Sandshrew, Growlith, Geodude, Grimmer y Aerodactyl, este último sigue siendo útil para la misión Let’s GO Meltan.

En el nivel dos también encontramos nuevos jefes de incursión, los cuales pueden evolucionar al utilizar una piedra Sinnoh. Hablamos de Magmar, Lickitung y Electabuzz, quienes acompañan a Exeggutor de Alola y Mawile. Te dejamos la lista completa a continuación.

El evento Día de Pokémon estará disponible por tiempo limitado, pues culminará el 28 de febrero a las 4:00 pm. Por lo que tienes solo un día para poder capturar a estas criaturas y si tienes suerte conseguir el de 100 IV para tus batallas en Pokémon GO.