¿Tienda peruana filtró supuesta fecha de salida y plataforma de The Last of Us II?

Una conocida tienda de videojuegos local publicó a través de sus redes sociales el anuncio de preventa de The Last of Us Part II con fecha de lanzamiento incluída. Se trata de Lawgamers. Todo esto, cuando el juego no ha recibido una fecha de salida oficial por parte de Sony.

The Last of Us Part II fue revelado en el PlayStation Experience de 2016 con un teaser. Sin embargo, desde entonces, poco se ha conocido del juego, sobre su fecha de salida e incluso para qué plataforma o plataformas estará disponible.

Nadie sabe a ciencia cierta, con datos confirmados, si The Last of Us Part II aparecerá finalmente en la consola de próxima generación de Sony: PlayStation 5, o si lo hará en la actual: PS4. Aunque un juego multiplataforma también es una posibilidad, como lo fue el primer TLoU.

Aun así, lo que ha presentado esta conocida tienda en redes sociales representa una verdadera sorpresa, ya que confirman, de alguna manera, el lanzamiento del juego para octubre del presente año, y también que estará disponible para PlayStation 4, a juzgar por la imagen promocional.

El juego puede “reservarse” por 49.90 soles y contaría con un precio final de 239.90 soles. La portada del juego tan solo contiene el título del mismo en un fondo completamente negro, algo similar a lo ocurrido con Amazon, aunque estos últimos especifican que se trata de “arte sujeto cambios/no arte final”.

Desde esta redacción, accedimos al portal oficial de LawGamers en búsqueda de aquella promoción (ya que la publicación de Facebook no proveía enlace alguno) Sin embargo, no pudimos encontrar a The Last of Us Part II en su catálogo de videojuegos en preventa.