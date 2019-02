CarnaGamer: 3 juegos por el precio de uno y otro más gratis, la gran oferta carnavalesca de Nuuvem para PC

Los carnavales son una fecha especial en Brasil, por eso no es sorpresa que Nuuvem, la tienda online de videojuegos para PC que poco a poco se va haciendo más espacio en Latinoamérica, haya decidido celebrar estas fechas a lo grande y con lo que lo caracteriza: atractivas promociones y descuentos. Las ofertas de CarnaGamer 2019 finalizan este 1 de marzo.

Son hasta tres beneficios especiales los que está presentando Nuuvem a sus usuarios, uno de ellos implica un videojuego gratuito. Aquí te presentamos, a detalle, en qué consiste cada uno de estos y qué otras ofertas existen.

Promoción Lista de Deseos de Nuuvem

Esta promoción regala 1 de algunos juegos que Nuuvem ha separado para sus usuarios. Las instrucciones oficiales son:

1 - Añade 3 juegos a tu Lista de Deseos ;

2 - Haz clic en el banner abajo "¡Elige tu juego gratis!";

3 - Elige uno de los juegos de la promoción;

4 - En la página de pago utiliza el cupón SAMBATIONUUVEM;

5 - ¡Listo! ¡El juego es tuyo!

Esta es la lista de juegos a escoger:

- Desert Law

- Cuban Missile Crisis

- Ascension To The Throne

- A.I.M. Racing

- UFO: Aftershock

- Konung 2

Monta tu Fiesta de Carnaval

Nuuvem ofrece tres juegos por el precio de uno, estos pueden ser escogidos de una lista de 15 juegos, entre los cuales están:

Minecraft versión para Windows 10 (no Java)

Mortal Kombat XL

Middle-earth: Shadow of Mordor GOTY

Batman: Arkham Knight

Mad Max

Euro Truck Simulator 2

Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition

Lords of the Fallen GOTY

LEGO Marvel Avengers

This War of Mine

Tales of Symphonia

LEGO Jurassic World

Child of Light

Far Cry 3 – Blood Dragon

Rayman Origins

Puedes llevarte tres juegos de la lista de arriba pagando un único precio de S/22.92 por los tres. (aproximadamente 7 soles cada uno)

Monta tu Super Fiesta de Carnaval

Similar a la promoción anterior, pero esta vez con premios catalogados como ‘Premium’. Tres juegos a elegir por el precio de uno, que pueden elegirse de la siguiente lista de 25 juegos:

- Cuphead

- Injustice 2 Legendary Edition

- The Witcher 3: Wild Hunt GOTY

- Middle-earth: Shadow of War Definitive Edition

- Dying Light

- Far Cry 4 Gold Edition

- Far Cry Primal: Digital Apex Edition

- Tales of Berseria

- One Piece Pirate Warriors 3 Gold Edition

- Just Dance 2017

- Watch Dogs 2

- Accel World VS. Sword Art Online Deluxe Edition

- Life is Feudal Your Own

- Little Witch Academia: Chamber of Time

- Assassin’s Creed IV: Black Flag Gold Edition

- Might & Magic Heroes VII

- Shadow Tactics: Blades of the Shogun

- LEGO Worlds

- Ys SEVEN

- LEGO DC Super-Villains

- Assassin’s Creed III – Deluxe Edition

- Ancestors Legacy

- Yooka-Laylee: Deluxe Edition

- Seven: The Days Long Gone

- The Escapists 2

Puedes llevarte tres juegos de la lista de arriba pagando un único precio de S/66,86 por los tres. (aproximadamente 22 soles cada uno)

La promoción CarnaGamer 2019 de Nuuvem finaliza este viernes 1 de marzo a las 23:59. No esperes a última hora y aprovecha esta oportunidad pocas veces vista para hacerte con grandes videojuegos.

Puedes revisar la lista completa de videojuegos en oferta en este enlace.