NVIDIA lanza la Geforce GTX 1660 Ti y ya la compararon: mira cómo corre los juegos más exigentes

NVIDIA introdujo al mundo la GeForce GTX 1660 Ti con un precio base de 279 dólares americanos. Tras algunas horas, las primeras comparaciones (benchmarks) con las tarjetas más cotizadas del mercado y los juegos de PC más exigentes ya salieron a la luz.

La GTX 1660 Ti está basada en la arquitectura Turing de doceava generación. Todas las innovaciones del Turing en shaders, capaz de doblegar el número de Tera Operaciones (TOPS) de la anterior arquitectura Pascal.

Soporta las operaciones en punto flotante e integrales actuales, la arquitectura del caché tiene tres veces el caché L1. También soporta rendimiento turbocharged con adaptive shading technology.

Uno de los puntos comerciales más fuertes por los que NVIDIA ha presentado a su nuevo acelerador es que promete 120 cuadros por segundo (fps) en juegos competitivos como Fortnite, PUBG y Apex Legends.

“Más de dos tercios de los jugadores actuales utilizan aún una tarjeta con la performance de una GTX 960 o menos. Una tarjeta que salió en 2014. La GTX 1660 Ti triplica esa performance, lo que lo convierte en una excelente y costo-efectiva actualización para aquellos que disfrutan cuadros por segundo extremadamente rápidos en sus juegos favoritos”.

GeForce Experience, el software bandera de NVIDIA para administrar nuestra experiencia de juego también recibe nuevas y llamativas características:

NVIDIA Highlights: que capturará automáticamente los mejores momentos de nuestro juego. Ya hay 35 títulos que soportan esta funcionalidad: Metro Exodus, Fortnite, PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS, War Thunder, Shadow of Tomb Raider, Ring of Elysium, Escape from Tarkov, Hitman 2, Kingdom Come: Deliverance, Hunt: Showdown, Final Fantasy XV y Tekken 7.

NVIDIA Ansel: Permite tomar increíbles fotos. Más de 70 juegos ya lo soportan, incluyendo: Metro Exodus, Battlefield V, Hitman 2, Shadow of Tomb Raider, For Honor, Star Wars: Battlefront II y Final Fantasy XV. Estas fotos pueden compartirse en los concursos mensuales Shot with GeForce.

NVIDIA Freestyle: Permite personalizar la apariencia de nuestros juegos con tecnología de post-procesado. Los últimos filtros pueden convertir fotos de gameplay en un óleo sobre lienzo o una acuarela, o tener un look retro de película ochentera.

Proveedores de NVIDIA GeFore GTX 1660 Ti

Desde hoy, los líderes mundiales en proveer tarjetas gráficas ya ofrecen la Geforce GTX 1660 Ti:

-ASUS

- MSI

- Palit

- EVGA

- Gigabyte

- PNY

- Zotac

El precio base es de 279 dólares americanos

Primeros benchmarks de NVIDIA Geforce GTX 1660 Ti

Con el alza del embargo para la nueva GeForce GTX 1660 Ti, han sido las publicaciones de PCPer (PC Perspective), Hexus, Guru3D, TechPowerUp y Anandtech, las primeras en realizar las comparaciones de la gráfica.

Como primera medida, se compara a la GTX 1660 Ti con una GTX 980 Ti en poder y a una GTX 1070 en gráficos. Para ambos casos, se le señala más rápida que la RX 590 de AMD.

PC Perspective probó World of Tanks y Middle-Earth Shadow of War, estos fueron los resultados:

Anandtech probó Grand Theft Auto V y Total War: Warhammer 2:

Guru3D probó Battlefield V, The Witcher 3, Metro Exodus, Far Cry New Dawn, Deus Ex Mankind Divided y Strange Brigade, en este último título, la tarjeta de AMD Radeon RX590 hizo mejores resultados.

Hexus la probó y comparó con Forza Motorsport 7 y Gears of War 4.

También hubieron pruebas y comparaciones con Assassin’s Creed Odyssey, Monster Hunter World, Hitman 2, Darksiders 3, Dragon Quest XI, Just Cause 4 y Ghost Recon Wildlands: