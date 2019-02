Age of Empires IV podría por fin revelarse en próximo evento de Microsoft

El próximo Age of Empires IV podría ser revelado en el próximo Inside Xbox, según lo que ha confirmado la community manager de dicha franquicia, Jennifer Godwin, asegurando que habrá un anuncio sobre la saga en el evento de Microsoft.

La saga de Age of Empires es una que merece ser recordada, pero no se puede decir que la misma esté muerta. En los últimos años, esta se ha mantenido a flote a punta de nuevos lanzamientos, remakes, y muy pronto, un nuevo anuncio.

Sin embargo, larga, y esperamos hasta ahora, ha sido la espera por un nuevo título que continúe la serie. Age of Empires III fue lanzado en 2005, recibiendo su última expansión en 2007, hace más de una década.

Desde entonces, Microsoft revitalizó la saga con una versión de Age of Empires 2, quizá el más popular de la serie, para computadoras actuales, capaz de soportar gráficos en HD.

En junio de 2017, Microsoft confirmó su interés por revitalizar su franquicia, anunciando una línea de futuros remakes y remasterizaciones para los tres juegos hasta ahora publicados.

Sin embargo, en agosto del mismo año, la compañía sorprendió al mundo cuando confirmó a través de un teaser, que en el futuro llegaría el tan esperado Age of Empires IV, del cual, hasta el momento, se conoce muy poco.

Age of Empires, original de 1997, está principalmente basado en la antigüedad; Age of Empires II ronda hechos de la edad media, mientras que Age of Empires III tomó como base los siglos del renacimiento hasta bien entrada la era industrial. Age of Empires IV, podría basarse en la Segunda Revolución Industrial o incluso en la propia era atómica, tomando escenarios de las nefastas guerras mundiales. Sin embargo, nada está dicho, y también hay especulaciones sobre un regreso hacia las épocas más remotas de la civilización, o hasta la probabilidad de complementar distintas épocas, similar a lo que realizó la saga Empire Earth en su momento.

Inside Box es una serie web organizada por Microsoft, donde brinda información relevante a su marca, similar a lo que realiza Nintendo con sus Direct. Sin embargo, la próxima edición de este evento todavía no tiene fecha fija. Todos esperamos, desde ya, bien que sea pronto y que traiga el tan anticipado Age 4, que desde hace varios años esperamos.