Last Idea es el nuevo videojuego RPG que está desarrollando Square Enix

En octubre del 2018 se creó la cuenta Last Idea en Twitter, pero era todo un misterio debido a que no existía una descripción en su biografía. Sin embargo, esto ha cambiado hace unas horas ya que Square Enix verificó oficialmente la cuenta como su nuevo RPG, a pesar de que esta no tiene el check azul.

El único detalle que nos brinda la cuenta, es que será el nuevo videojuego de Square Enix, y aunque algunos de sus seguidores se han burlado del nombre y lo relacionan con el último Final Fantasy, otros piensan que será un videojuego para celulares, lo cual podría ser posible.

Esto se debe a que la cuenta de Twitter de Last Idea sigue a un artista Umaiyo Puyoman, conocido en el mundo online como Wind, quien ha trabajado en distintos juegos de para dispositivos en estudios como Capcom, GREE, Cygames y Square Enix.

SQUARE ENIX's new game『LAST IDEA ラストイデア』official Verified account. — LAST IDEA ラストイデア (@LASTIDEA_RPG) 20 de febrero de 2019

Además, Wind hizo retweet al único mensaje que tiene la cuenta del nuevo videojuego; por otro lado, también contribuyó en el diseño de personajes para Grimms Notes, un RPG free to play de Square Enix exclusivo para iOS y Android que se estrenó en 2016.

Es posible que esto sea una mera casualidad, por lo que debemos esperar al anuncio oficial que brinde Square Enix acerca de su nuevo título.