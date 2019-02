Death Stranding: Hideo Kojima revela que hay un homenaje a Mary Poppins en el juego [FOTOS]

Desde que Death Stranding fue anunciado en el E3 del 2016, se sabe muy poco sobre el nuevo videojuego creado por Hideo Kojima; sin embargo, el desarrollador ha compartido con sus fanáticos imágenes que revelan un homenaje hacia Mary Poppins dentro de su título.

Hideo Kojima, a pesar de que creó el legendario juego Metal Gear, también es conocido por ser un gran aficionado al cine, y prueba de ello es el cast que eligió para su reciente título, en donde vemos la participación de actores como Lea Seydoux, Norman Reedus, Gillermo del Toro, entre otros.

Desde su cuenta en Twitter, Hideo publicó una fotografía que rápidamente llamó la atención de sus seguidores, ya que confirmaba que Lea Seydoux llevará un paraguas y una bolsa en homenaje a la película protagonizada por Emily Blunt en el remake de Mary Poppins.

The character of Lea Seydoux in DEATH STRANDING carrying the umbrella and the bag is a homage of Mary Poppins.. 👍🌈🦀🐟🐋☔️🌸 pic.twitter.com/r233MG5GeH