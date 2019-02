PS5: presidente de Sony anuncia que PlayStation 5 estaría enfocada en juegos multiplayer

Sony tendría un nuevo inicio con el lanzamiento de PlayStation 5, ya que el presidente de SIE anunció en una entrevista que la esperada PS5 estaría enfocada en los videojuegos que permitan el modo multijugador.

Como se sabe, el éxito de PlayStation 4 se debe a la gran cantidad de videojuegos exclusivos basados en el single player que fueron lanzados durante los 6 años de vida que tiene la plataforma. Entre ellos destacan juegos como Marvel’s Spider-Man, The God of War, Uncharted 4, Horizon: Zero Dawn, por mencionar algunos.

El medio Business Insider pudo entrevistar al presidente de Sony Interactive Entertaiment, Shaw Layden, quien habló acerca del espacio que hay en el mercado para títulos multijugador y se refirió a juegos de este rubro como GTA Online.

La conversación fue publicada en la website del medio y se puede rescatar lo siguiente: “El Cooperativo es una toda una categoría que la industria necesita mirar atrás. Tenemos títulos basados en sports y carreras, pero nada más. Y creo que ello habla del poder que tiene internet, pero de otra manera revisaremos esto para obtener un mayor compromiso en la experiencia de juego".

Explicando el punto anterior, Shawn dice: “Me refería más a cosas como GTA 5 Online, Call of Duty, Fortnite o alguna de estas experiencias. Además, agregó lo siguiente: “ Wolrdwide Studios, como digo, nosotros hemos ido fuerte con juegos basados en historias, con poder narrativo, espectaculares experiencias, pero no del todo en el multiplayer, y creo que es un área donde nos gustaría empezar a hacer ruido”.

Con esto, Shaw Layden confirma que SIE y sus estudios internos tienen como prioridad el multiplayer para PS5, lo cual deja pensar de que probablemente Sony deje de lado los juegos single player como sucede con los cooperativos en la actual consola.