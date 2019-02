Pokémon GO: bots de YouTube cierra canales relacionados al videojuego

Las políticas de YouTube son muy estrictas debido al contenido que se comparta en los canales de la plataforma; sin embargo, dos youtubers que hacen contenido sobre Pokémon GO acusan que sus ‘channels’ fueron cerrados por los bots, ya que habrían utilizado palabras clave ofensivas en sus videos.

MYSTIC7 y Trainer Tips, canales relacionados al juego de realidad aumentada con millones de suscriptores, fueron clausurados hace unas horas debido a que los robots relacionaron habrían encontrado referencias a “Child Pornography”, (pornografía infantil).

Como se sabe, en Pokémon GO existen distintas abreviaturas que se refieren a las estadísticas de las criaturas; sin embargo, estas también pueden ser confundidas y relacionadas a otros términos por la inteligencia artificial. Como es el caso de CP que significa Combat Power.

Las letras “CP” fueron encontradas en las descripciones y contenido de distintos videos lanzados por los youtubers en mención, por ese motivo los robots de la plataforma procedieron a cerrar dichos canales.

Pokémon go channels terminate on YouTube explained! (Don’t trust the Robots) 🤖 pic.twitter.com/8QlJEGPESW