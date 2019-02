Pokémon GO: se filtra posible imagen de carga con Smeargle [FOTOS]

Miles de usuarios afirman que el Community Day con Swinub ha sido todo un éxito debido a la cantidad de shinys que capturaron; sin embargo, Niantic tendría más sorpresas para los usuarios, ya que se filtró una imagen de carga de Pokémon GO donde aparece Smeargle.

Desde que Smeargle fue visto en las primeras imágenes del PvP de Pokémon GO, hasta las pistas brindadas por la casa desarrolladora en redes sociales, los usuarios han creado rumores cómo sería la llegada del pokémon pintor al juego de realidad aumentada. La imagen que verás a continuación fue compartida por Leek Duck en Twitter, en donde nos muestra a la esperada criatura con Mr. Mime.

Esto ha generado mucho hype a todos los fanáticos del videojuego, ya que Mr. Mime dejaría de ser una criatura regional en los próximos días debido a que se anunció el arribo de Mime Jr., la forma base del pokémon de la primera generación, a Pokémon GO.

Como se sabe, durante la celebración del Año Nuevo Lunar, Niantic subió fotografías a sus distintas cuentas donde se apreciaban manchas de pintura verde, color que usa Smeargle, las cuales estaban presentes en los banners y en partners de Pokémon GO.

Posible imagen de carga con Smeargle en Pokémon GO

Por el momento, Niantic no se ha pronunciado sobre esta filtración, por lo que le daremos el beneficio de la duda. No obstante, Leek duck y Chrales son los insiders más confiables del videojuego, lo cual aumenta las posibilidades de que tengamos la imagen de carga que acabas de ver en Pokémon GO.