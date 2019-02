Pokémon GO: todo sobre el Community Day de Swinub y cómo conseguir piedras sinnoh

Entrenadores de Pokémon GO ya se preparan para obtener la mayor cantidad de Swinub en el nuevo Community Day de la app de Niantic. En la siguiente nota te comentaremos todas las novedades y sobre su evolución, Mamoswine.

Mamoswine, la segunda evolución del protagonista del día de la comunidad que fue descubierta en la región Sinnoh. Este pokémon es de tipo tierra y hielo, por lo que será una buena opción cuando enfrentemos a los de especie dragón y volador.

Los Días de la comunidad son una celebración mensual que se realiza en Pokémon GO. En esta oportunidad, el evento se realizará el próximo 16 de febrero a la 2 de la tarde y culminará el mismo día a las 5:00 p.m. Además, una vez que termina el CD, Niantic te dará una hora, es decir hasta las 6:00 p.m, para que Mamoswine aprenda el ataque exclusivo.

Los usuarios no solo tendrán la chance de conseguir un Swinub con 100 IV, ya que dentro de este evento habrá distintos bonus que te describiré a continuación y serán muy beneficiosos.

Triple de Polvos Estelares por Captura

Los usuarios conseguirán 300 polvos estelares al capturar a esta criatura, pero si usas el Trozo Estrella esto aumentará a 450.

Doble de Caramelos por Captura

Por motivo del evento Día de San Valetín, los entrenadores obtendrán el doble de caramelos por captura. Es decir, al atrapar a Swinub no recibirán 3, sino 6 caramelos y esto se duplicará si usan la Baya Pinia, ya que recibirán 12 de estos dulces. Recuerda que para obtener un Mamoswine necesitas 100 caramelos.

Modulos Cebo

Como en los demás Community Day de Pokémon GO, los Cebos tendrán una duración de tres horas, cantidad de tiempo que dura el evento. Esto aumentará la frecuencia en que aparecerá Swinub en las pokéstops.

Piedras Sinnoh durante el Community Day en Pokémon GO

Como Mamoswine es un pokémon exclusivo de la cuarta generación, solo podrá ser obtenido por medio de la Piedra Sinnoh. Por esta razón Niantic regalará, desde las 00:00 horas del 16 de febrero.

Trainers, some clarification: You will have all day, from midnight until 11:59pm, during your region's Community Day to earn the guaranteed Sinnoh Stones. You do not have to complete the battles during the 3 hour Community Day window.