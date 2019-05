Apex Legends: se filtran tres posibles skin de BloodHound [FOTOS]

En la primera semana de Apex Legends, algunos usuarios ya comparten fotografías de las skins que van obteniendo en el battle royale; sin embargo, se acaba de filtrar tres nuevos aspectos para BloodHound basados en guerreros de élite orientales.

Hace unos días, Respawn anunció que liberaría un nuevo aspecto para el cazador, el cual se compartió en redes sociales. Esta skin hace de que BloodHound lleve un traje negro con manchas rojas como si fuese sangre de sus presas impregnada en sus prendas.

Como te mencionamos en el primer párrafo, BloodHound podría convertirse en un guerrero de élite oriental con las nuevas skins, en donde la única que no lleva nombre es la que tiene aspecto de un samurái blanco, la cual se compartió en Reddit por Seasonics40, mientras que las demás fueron mencionadas a través del hilo que generó la publicación de este usuario.

Las otras dos skins de BloodHound llevan el nombre de "Imperial Warrior" y "Royal Guard". Estas fueron encontradas en imgur.

Por el momento, Respawn no se ha pronunciado si estos aspectos estarán disponibles para BloodHound, por lo que es posible que no sean reales; no obstante, es importante mencionar que en este mismo foro se filtró el mapa actual de Apex Legends antes de que el título sea lanzado.