Apex Legends: un bug impide al battle royale aparecer en YouTube Gaming

Apex Legends, en una semana, se ha convertido en el videojuego más popular, debido a que alcanzó los 25 millones de usuarios registrados y dos millones de jugadores conectados en simultáneo durante el fin de semana; sin embargo, el battle royale de Respawn no aparece en YouTube Gaming.

El battle royale basado en Titanfall, lleva varios días en el primer lugar de visualizaciones en Twitch, alcanzando picos de hasta 400 000 espectadores. Esto se debe a que streamers como Shroud, Ninja, Dr Disrespect llegan a tener más de 50 000 viewers por transmisión.

A pesar de tener estos importantes números en la plataforma de streaming, el hecho de que la creación de Respawn no aparezca en YouTube Gaming solo impide que los usuarios realicen transmisiones en vivo del battle royale, mas no subir videos del título. Esto fue preguntado en Twitter por RickyFTW, conocido escritor a Ryan 'Fwiz' Watt.

Fwiz, jefe de YouTube Gaming, explicó que la ausencia de Apex Legends se debe a una terrible sincronización en el sistema de automatización de la plataforma. Esto impide que el battle royale sea reconocido como videojuego en la red social.

Terrible timing -- we had a huge bug in our automated process. Game pages are automatically created by the system (that's why we have over 800,000 of them) based off our knowledge graph, and incredibly unfortunate timing with a bug. Team is working on it as a high priority.