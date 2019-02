Pokémon GO: detalles revelarían el arribo de Smeargle al videojuego [FOTOS]

La pokédex de la segunda generación podrá ser completada en los próximos días, ya que Niantic ha revelado nuevos detalles sobre el arribo de Smeargle, una de las criaturas más esperadas por todos los fanáticos de Pokémon GO.

Smeargle fue una de las criaturas que se filtraron por medio de fotografías horas antes de que se libere el PVP en la app de Niantic, lo cual generó mucho hype entre los usuarios; sin embargo, no se supo más sobre el pokémon pintor hasta hace unas horas.

Como se sabe, los entrenadores están celebrando el Año Nuevo Lunar para registrar a Spoink shiny, lo cual ha sido aprovechado por la creadora de Pokémon GO para subir estas imágenes relacionadas al evento con manchas verdes, color que utiliza Smeargle para pintar.

Las imágenes compartidas por Niantic ha generado una serie de de preguntas entre los fanáticos de Pokémon GO, ya que Smeargle solo tiene un ataque llamado Esquema, el cual permite copiar todos los ataques de su contrincante. Además, también se especula que podría llegar durante el evento de San Valentín.

Esto se debe a que, durante San Valentín, las criaturas de color rosa aparecerán de manera frecuente en el mundo, color que utiliza Smeargle shiny para pintar. Por el momento Niantic no ha dado detalles sobre el arribo de esta criatura a Pokémon GO, ya que no se sabe si estará disponible por medio de una investigación especial como fue con Spiritomb.