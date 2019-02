Analista predice que PlayStation 5 tendrá un alto precio

No se sabe a ciencia cierta cuando saldrá la próxima consola PlayStation de Sony al mercado, pero las fechas apuntan a un posible anuncio durante el 2019, y a una posible llegada para el 2020. Sin embargo, mucho menos se sabe del precio de la PS5, el cual podría ser muy alto según un analista.

Conocido es el caso con PlayStation 3, que significó pérdidas para Sony por muchos años antes de empezar a generarle ingresos, esto debido a su alto costo de producción.

Sin embargo, durante los últimos (y mejores) años de la consola de Sony, las ganancias por fin dieron fruto y la PS3 pudo hasta quitarle el puesto a una cómoda Xbox 360 para el final de la séptima generación de consolas.

Eso sí, la estrategia de Sony fue riesgosa, pero lo mismo podría suceder con PS5, ya que el analista del Instituto de Investigación Ace, Hideki Yasuda, ha predicho que la PlayStation 5 será una consola ‘premium’, llegando a costar hasta 499 dólares americanos en su salida al mercado.

Aun así, el analista comentó que también existe la posibilidad de que el precio final sea el mismo de la PS4, por el cual, y una vez más, Sony pudo salir airoso ante su competencia durante las conferencias del E3 2013.

Lo cierto es que, y otra vez según el analista, el lanzar la PS5 con un eventual precio de 399 dólares podría significar otra seguidilla de pérdidas para Sony, emulando la estrategia de PS3. Esto debido al alto coste de producción que implicaría la consola de próxima generación.

Sin embargo, bien es sabido que es Sony el que está mejor parado de cara a la generación entrante, y aunque eso no quiera decir que pueden dormirse en sus laureles, todavía hay otro punto a considerar y es el del software.

Con importantes títulos como Death Stranding, Ghosts of Tsushima y The Last of Us Part II, Sony podría tener hasta tres cartas muy poderosas para la llegada de la consola. Eso sí, no hay nada confirmado sobre si estos títulos formarían parte también del catálogo de PS4. Hasta el momento, Sony ha asegurado que no están trabajando en títulos ‘cross-generation’.

Y tú, ¿qué opinas? ¿Crees que Sony llegue a lanzar la PlayStation 5 al mercado con un precio similar al de la Xbox One en 2013?

