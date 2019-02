Nintendo Direct llegaría la próxima semana anunciando juegos de Super Nintendo para Nintendo Switch Online [RUMOR]

El último Nintendo Direct general fue en septiembre, y han pasado cinco años, lo que hace este lapso el más largo de la historia sin Nintendo ‘Directs’ en años. Pero el próximo de ellos podría llegar en unos pocos días y con juegos clásicos de Super Nintendo para Nintendo Switch Online como parte estelar de sus anuncios.

Los Nintendo Direct se han convertido en la forma más oficial de la gran N para hacer sus más grandes anuncios. Por lo mismo, todos los fans de Nintendo han estado esperando una nueva iteración de estos desde prácticamente la víspera de fin de año.

Sin embargo, parece que la sequía de noticias está a punto de acabar, ya que según un usuario de ResetEra, que ya es conocido por ser bastante efectivo en términos de filtraciones, ha revelado que “algo va a suceder” este miércoles 13.

El usuario en mención es King Zell, quien en el pasado, ya ha filtrado información acerca de Pokémon: Let’s Go Pikachu & Let’s Go Eevee. También acertó en la fecha de revelación de Animal Crossing para Nintendo Switch. Todo parece indicar que el usuario tiene siempre información de primera mano.

También hay más razones para emocionarnos, puesto que el miércoles 13 de febrero coincide con la fecha en la que nuevos títulos serán agregados a Nintendo Switch Online: Kirby’s Adventure y Super Mario Bros. 2.

Pero para elevar más nuestra emoción, ya hay data miners que afirman, con pruebas, que en este eventual Direct, Nintendo anunciaría por fin la llegada de juegos de Super Nintendo (SNES) al servicio de suscripción. ¿Emocionado? Desde aquí esperamos también que dichas predicciones se cumplan. ¿Harán los juegos de Super Nintendo de Nintendo Switch Online un servicio más atractivo? Solo falta esperar unos días.

La información supuestamente filtrada data de enero, afirmando que se mostraron 22 juegos de SNES en los archivos descubiertos por Kapu, a través de Nintendo Life. Estos incluyen juegos reconocidos como The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Metroid y Super Mario World, así como Star Fox 2. Aún así, no podemos más que afirmar que se trata, por ahora, de solo un rumor. Si quieres revisar la lista completa de juegos de Super Nintendo que estarían por llegar a Nintendo Switch Online, puedes revisar esta nota.

Si te interesa conocer todas las novedades, curiosidades y mucho más sobre la gigante industria de los videojuegos, no dejes de seguir a Checkpoint, nuestra página de Facebook dedicada al apasionante mundo del gaming. Puedes encontrarla en este enlace.