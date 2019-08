Apex Legends junta 10 millones de jugadores en tres días y creador de PUBG los felicita

Al parecer, la amenaza que representa Apex Legends para Fortnite sí va en serio, y es que el juego está alcanzando nuevas e increíbles cifras a cada hora. Ya logró juntar a 10 millones de jugadores únicos en tres días, y a un millón de ellos en simultáneo, hecho que ha sido felicitado por Brendan Greene, creador de PUBG.

Todo parece indicar que Apex Legends ha llegado para quedarse. El juego fue lanzado sin ningún tipo de anuncio ni campaña de marketing pero ya ha logrado posicionarse como el videojuego del momento.

Reconocidos streamers como Ninja, Shroud y Dr.Disrespect dejaron sus itinerarios normales en videojuegos como Fortnite y PUBG para generar contenido del juego y cómo culparlos. El mundo entero parece rendido ante lo que parece una evolución en el Battle Royale con más énfasis en el trabajo en equipo y con mecánicas más veloces fruto del experimentado equipo de Respawn, cuyos miembros clave fueron los que crearon la jugabilidad COD clásica. Todo ha dado como fruto la acogida de millones.

Vince Zampella, miembro fundador de Infinity Ward y justamente ahora director de Respawn, agradeció abiertamente en Twitter a los usuarios que les hicieron llegar a las metas:

“Este ha sido un viaje increíble. Probamos, ajustamos, discutimos y acordamos, hasta que llegamos a un punto donde sentimos algo de magia. Sabíamos del riesgo que implicaba llevar a Titanfall en esa dirección, volverlo gratuito y con un lanzamiento sorpresa. Pero nos enamoramos de Apex Legends y queríamos, necesitábamos, que más personas lo jugaran”.

“Esperamos que te encante tanto como a nosotros. Nunca, ni en nuestros mejores sueños, esperamos tanta acogida como la que hemos visto. De parte de Respawn: ¡Gracias por darle una oportunidad a Apex Legends! ¡Por acompañarnos en este viaje! Es solo el comienzo, tenemos mucho más para ti este año”.

Por otro lado, y anterior al suceso, el quizá principal artífice de la popularidad del género Battle Royale, quien participó en los orígenes más lejanos del género en el mod de Arma 2 y en H1Z1, no dejó pasar la oportunidad para felicitar al equipo de Respawn y a su director Vince Zampella. Nos referimos, por supuesto, a Brendan Greene, creador de PUBG.

“Realmente un gran trabajo por el equipo de Respawn. ¡Un lanzamiento fantástico con una nueva aproximación al modo de juego Battle Royale! GG WP (¡Buen juego y bien jugado!)”. La publicación no fue ignorada por la cuenta oficial de Apex Legends, quienes rápidamente respondieron: “Nos erigimos en los hombros de gigantes. ¡Gracias por hacernos el camino!”.

We stand on the shoulders of giants. Thanks for paving the way! 🙌🙌

Apex Legends está disponible para PC (a través de Origin). Puedes descargarlo siguiendo nuestro tutorial desde este enlace. También puede ser descargado para PS4 (sin suscripción de PS Plus necesaria) y para Xbox One (con suscripción de Xbox Live Gold necesaria).

