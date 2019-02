Epic Games Store regala Axiom Verge sin archivos de Steam generando ‘crasheos’ [VIDEO]

Epic Games Store continua con su estrategia de juegos gratis cada dos semanas. Sin embargo, Axiom Verge, el último título implementado en la tienda, sufrió el borrado de todos los archivos con la palabra ‘steam’ en él, generando errores que terminaban cerrando el juego.

La rivalidad entre Steam y EGS está llegando a un nivel de ironía que ahora parece afectar a los propios usuarios con hechos insólitos, como muestra lo descubierto por el desarrollador Scott LaGrasta en la versión de Axiom Verge para Epic Games Store.

Downloaded Axiom Verge from Epic Store (it's free and I hear it's good). Game crashes 100% entering an area. I poke around & find the log files. Turns out it's missing a sound effect: "steam". I have a pretty good idea how & why that happened, lol

“Descargué Axiom Verge de Epic Store. El juego ‘crashea’ al 100% al entrar en un área. Busqué en los archivos de registro. Parece que falta un efecto de sonido de nombre ‘steam’. Tengo una buena sospecha de cómo y por qué pasó (risas)”.

Aun así, el error ya ha sido solucionado. El mismo habría sido culpa de los propios desarrolladores. Tom Happ, del equipo de Axiom Verge, afirmó en un tuit lo siguiente: “Para todos a los que les falta el archivo steam.xnb (el archivo de audio mencionado por LaGrasta) por favor vayan a AV (Axiom Verge) en sus bibliotecas, den click en el ícono de herramientas, verifiquen y luego actualicen”.

For anyone missing Steam.xnb from the Epic store, please go to AV in your library, click the gear icon, Verify, then Update.



I was thinking it being Epic and all, I shouldn't include valve's dlls and such, so I excluded all files with "Steam" in the name... oops.