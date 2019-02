Praey for the Gods: el sucesor espiritual de Shadow of the Colossus [FOTOS Y VIDEO]

Un nuevo título con ya cuatro años en desarrollo por fin está disponible en Steam (en early access). Se llama Praey for the Gods y ya lo han comenzado a bautizar como el sucesor espiritual del clásico de PlayStation: Shadow of the Colossus.

Pocos juegos pueden meterse en la bolsa de clásicos e indispensables ejemplos para la hora de defender el argumento de que los videojuegos pueden ser arte. Sin duda, Shadow of the Colossus es uno de ellos, y su legado continúa extendiéndose por más de dos generaciones.

Praey for the Gods, está desarrollado por el estudio No Matter, y es un título que debe influencia directa al emblemático juego de Team Ico, así como de otros como Deus Ex, DayZ y, por ahí dicen, Bloodborne.

El título que ya lleva más de cuatro años en desarrollo (2014) por fin entró en el acceso anticipado de Steam este 31 de enero. Actualmente puede adquirirse por un precio de 53 soles.

Se trata de un brawler survival en tercera persona, ambientado en una isla congelada y muy solitaria. La misión, y razón de su relación con SotC, es destruir una serie de dioses del hielo, quienes, adivinaste, son verdaderos colosos.

La relación es palpable, puesto que estos propios enemigos también servirán de superficie para que nuestros personajes puedan encontrar la manera de derrotarlos.

Praey for the Gods, como ya mencionamos, apenas acaba de inaugurar su etapa de acceso anticipado, por lo que parece ser común la presencia de bugs, sin embargo, las reseñas son positivas.

En este video, puedes observar a todos los colosos presentes en Praey for the Gods ¿Recuerdos de SotC en PS2?