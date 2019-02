EA sobre su reporte del año fiscal: “estamos decepcionados”

En su reporte del último cuarto fiscal, EA admitió que las ventas de Battlefield V estuvieron muy por debajo de las expectativas. Esto, junto a una caída drástica de los ingresos en el negocio de los juegos móviles, han hecho que los ejecutivos de la compañía admitan estar “decepcionados por su mala performance”.

Las ventas de Battlefield V hasta la fecha han alcanzado las 7.3 millones de copias en todas las plataformas alrededor de todo el mundo. Blake Jorgensen, jefe financiero y de operaciones, afirma que tal cifra solo está un millón de ventas por debajo de lo esperado en el tercer cuarto del 2019.

Sin embargo, Jorgensen, no dudó en prender el ventilador contra los desarrolladores y su decisión de enfocar el título en una campaña para un jugador, en vez de tener de listo ya un prometedor modo Battle Royale para la fecha de lanzamiento.

El CEO de EA (Electronic Arts), Andrew Wilson también aprovechó para confirmar, en medio de los mea-culpa, que el modo Battle Royale de Battlefield V (de nombre Firestorm) será lanzado en marzo de este año. Sin embargo, no brindó más detalles sobre el modelo de monetización que adoptarán en él.

De igual forma, se espera que no sea algo muy diferente a la estrategia de Call of Duty Black Ops 4: Blackout, ya que para los usuarios será necesario invertir en el videojuego base, por lo que la inclusión de microtransacciones no está descartada.