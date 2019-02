Productor de Apex Legends: "EA no ha tenido nada que ver con el desarrollo del juego"

Apex Legends se está convirtiendo en el juego sensación del momento apenas dos días después de su lanzamiento oficial. Aun así, parece que EA, con toda su carga mediática incluida, no ha participado tan directamente en el título como creerías, según su productor.

Según unas muy sinceras declaraciones de Drew McCoy, productor jefe de Apex Legends en Respawn, parece que la participación de EA en el videojuego ha estado lejos de ser tradicional.

En declaraciones para GameInformer, el desarrollador confirmó que el equipo estuvo enfocándose en Apex Legends, razón por la cual Titanfall 3 está lejos de ser una realidad.

“Hay muchos quienes creen que hay demasiados Battle Royale o que se trata de una moda. El mundo cree que hacemos Titanfall 3, pero eso no es cierto, estamos haciendo esto (Apex Legends)” afirmó.

Sin embargo, McCoy justificó el sorpresivo lanzamiento de esta manera sin anuncios de por medio: “Un juego gratuito, con cajas de botín (loot boxes) después de que EA nos compró y que no es Titanfall 3: la receta perfecta para que un plan de marketing salga mal. ¿Para qué hacer eso? Es mejor solo lanzar el juego y dejar que lo disfruten”.

Pero es precisamente con la relación con EA y su participación en el juego, donde McCoy empezó a sincerarse más: “No quiero tirar a EA por debajo del bus afirmando esto, pero tengo que decir que este no es el juego que ellos esperaban. Tuve que llevar personalmente el juego a los ejecutivos de la empresa, mostrarlo y detallarlo. No les convenció. Tuve entonces que insistir diciendo ‘Hey, confíen en nosotros, esto es lo que pueden esperar de nuestro estudio”.

“Como corporación, ellos trabajan únicamente cuantificando los datos recogidos y comparándolos con los últimos resultados. Lo cierto es que no había nada parecido a Apex. Existe una gran interrogante con forma de arcoíris en todas las predicciones para con este juego. Ellos no decían ‘¡es que no tenemos de cómo le irá al juego!’. Pero este es un juego que realmente necesitábamos hacer y por eso les pedimos ayuda. Eso sí, EA no ha participado en el desarrollo ni en nada relacionado con el juego” comentó McCoy.