Nuevo juego Battle Royale de Titanfall se anunciaría este lunes y sería gratuito [VIDEO]

Fuertes rumores aseguran que EA (Electronic Arts) ha registrado una marca para el nombre “Apex Legends” con la etiqueta de “software de juego de computadora”. Los rumores afirman que el título existe, ya ha sido probado y sería anunciado este lunes como juego gratuito (free to play) de Titanfall.

El rumor inicial se originó en Twitter, cuando el usuario Rod Breslau afirmó que “fuentes interntas” le revelaron que un nuevo Battle Royale de Titanfall llegaría muy pronto.

Sources who have played and have knowledge of the game confirm to me that Respawn is set to announce and release Apex Legends on Monday Feb 4, a free to play Titanfall Hero Battle Royale game for PC, PS4, and Xbox One.