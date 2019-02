Dr. Mario World: la nueva aventura de Nintendo para celulares será gratuita

Todo parece indicar que Nintendo va a continuar con sus intenciones en el mercado de videojuegos móviles. La compañía anunció Dr. Mario World, un nuevo título cuya fecha de lanzamiento está programada para el invierno del 2019.

Tras el positivo recibimiento, aunque lejos de ser perfecto, que significó la salida de Super Mario Run hace ya alrededor de dos años, Nintendo no se quedará con los brazos cruzados, y ya suman tres las series de Mario que llegarán a tener versiones para dispositivos móviles.

A través de su cuenta de Twitter, y de u comunicado oficial, Nintendo of America, confirmó la llega de Dr. Mario World, que muy probablemente traiga la experiencia de los Dr. Mario de antaño (que debutó en simultáneo para Gameboy y Nintendo Entertainment System ‘NES’).

El videojuego llegará gracias a la alianza de Nintendo con LINE, la popular aplicación de mensajería que hace unos años surgió como otra competencia de Whatsapp, pero que ha logrado popularizarse con diferencia en Asia.

Sin embargo, lo más relevante de este anuncio es la confirmación del modelo elegido por Nintendo para ofrecer ete nuevo título. Y es que a diferencia de Super Mario Run, que adoptó un modelo de pago (10 dólares americanos), Dr. Mario World será completamente gratuito.

The doctor is in! Mario puts on the white coat once again in the mobile game Dr. Mario World, targeting an early summer 2019 global release. #DrMario https://t.co/DTRBympHj0 pic.twitter.com/RfMZbbs3Mp