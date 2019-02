Epic Games Store: desarrolladores elegirán si permiten las reseñas a los usuarios o no

En lo que parece ser una muestra más de las prioridades que tiene presente Epic Games Store, ha salido a la luz, en las últimas horas, un tuit del pasado diciembre, donde el propio Tim Sweeney, CEO de la compañía creadora de Fortnite, afirma que su tienda solo permitirá las reseñas a los usuarios si los desarrolladores lo permiten, contrario al sistema de Steam, donde las reseñas son libres y solo pueden ser hechas por propietarios del juego.

Epic Games Store está en el ojo de la tormenta durante estos días junto a Deep Silver, Koch Media y 4K, todas responsables por el próximo Metro Exodus, que dentro de unas semanas llegará en exclusiva para la tienda de Fortnite.

La polémica ha iniciado debido a la decisión de los desarrolladores de sacar el juego repentinamente de Steam, donde ya tenía largos meses de preventa y donde ya había sido publicitado por el mismo tiempo, para anunciar que solo estará disponible en Epic Games Store.

La decisión parece estar siendo un dolor de cabeza ya que miles de jugadores han expresado su rechazo tanto en la publicación del hecho en Steam como en otras plataformas como reddit.

Pero lo que parece que avivará la polémica es que, sumándose a las numerosas carencias que cuenta la tienda de Epic Games Store, el sistema de reviews de usuarios de esta tienda será completamente opcional y cada desarrollador podrá decidir si las activa o no para cada uno de sus títulos.

Lo importante de todo esto es que, poner en los propios desarrolladores la opción de permitir reseñas o no, ciertamente contradice la propia naturaleza de estas, dándoles la opción a estos de solo permitirlas cuando las mismas son favorables.

Tim Sweeney, el CEO de Epic Games, fue el que reveló el dato en Twitter, en diciembre del año pasado. Dicho tuit también ha recibido un cierto rechazo para los que lo llegaron a leer.

We’re working on a review system for the Epic Games store based on the existing one in the Unreal Engine marketplace. It will be opt-in by developers. We think this is best because review bombing and other gaming-the-system is a real problem.