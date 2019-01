Mira cómo conseguir gratis Hitman: Absolution a través de GameSessions

El mundo de los videojuegos está llenándose de ofertas últimamente, y esto es algo a lo que los gamers de PC están bastante acostumbrados. Por eso, las alternativas no paran de llegar y ahora es GameSessions, una innovadora tienda digital, la que está ofreciendo Hitman: Absolution completamente gratis con una simple condición.

GameSessions es una tienda online para juegos de PC que ya tiene un par de años en el mercado. Pero es su original modelo de negocio el que lo hace destacar, poco a poco, entre los usuarios de PC, pues al mismo tiempo que ofrece códigos de Steam, también te permite probar muchos juegos en sus versiones completas.

Esta tienda permite a los jugadores descargar los videojuegos que ofrece completamente gratis para un periodo de prueba. Pero vale aclarar que no se trata de versiones demo, ya que no todos los títulos tienen estos, sino de los juegos completos, para que te decidas bien antes de comprarlos.

Lógicamente, estas descargas solo te permitirán jugar los títulos completos por un periodo de prueba. Sin embargo, la promoción de la que te venimos a hablar hoy, elimina por completo este periodo de prueba.

Según la página de GameSessions, tienes hasta el 13 de febrero para poder reclamar una copia de Hitman: Absolution. ¿Cómo hacerlo? De la mejor manera: jugando.

La condición es simple, y se puede leer en el mismo enlace que te dejaremos más abajo: “Juega por 5 minutos para activar el juego y conservarlo para siempre en tu cuenta de GameSessions. Verás un mensaje de activación cuando lo hayas hecho”.

Es necesario aclarar que Hitman: Absolution ya no cuenta con servidores en línea, pues los mismos cerraron hace algún tiempo. Aun así, es preciso decir que si eres fanático de esta serie, y no cuentas aún con este título, no hay mejor oportunidad para hacerte con él que ahora.

Para hacerte con esta promoción, puedes ingresar a este enlace.