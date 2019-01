El error que dejó unitilizables a las Xbox One ya fue resuelto por Microsoft

Microsoft enfrentó un gravísimo problema en las últimas horas cuando gran cantidad de reportes de usuarios de Xbox One afirmaban que sus consolas quedaron inutilizables con una pantalla negra. Sin embargo, tras un largo periodo, por fin dieron con el problema.

En contexto, varios usuarios reportaron el hecho a través de reddit y otras plataformas de servicio al usuario. El problema se resumía a un pantallazo negro al momento de encender las Xbox One.

Muchos usuarios temieron lo peor y recordaron el calvario sufrido por los usuarios de Xbox 360 con las primeras consolas defectuosas que experimentaron el infame aro rojo de la muerte (Red Ring of Death).

Sin embargo, y dada la naturaleza del fallo, se podía anticipar que no se trataba de un tema de hardware, por lo que era el software, y posiblemente algún elemento en los servidores de Microsoft y de Xbox los que causaron el problema.

Con el paso de las horas, por fin Microsoft, y los usuarios de Xbox One, pudieron respirar tranquilos, ya que un tuit de la cuenta oficial de Xbox Support, dio por confirmada la resolución del problema.

The issues surrounding Xbox One console startup, sign-in, title update errors, and our status page have now been resolved. Thank you for sticking with us while our teams addressed these issues and we appreciate the reports. As always, we're here and we're listening.