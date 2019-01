Xbox One: usuarios reportaron problemas de pantalla negra al usar Xbox Live

Usuarios de Xbox One X querían disfrutar del recién estrenado Kingdom Hearts 3, el cual habría sido comprado de manera digital; sin embargo, al ingresar a Xbox Live sus pantallas se tornaron negras sin razón alguna, lo cual asustó a los gamers.

Por otro lado, en los foros de Resetera los usuarios mostraron su preocupación, pues un gamer escribió lo siguiente: “He restaurado de fábrica mi Xbox pensando que era imposible que tuviera algo extraño porque el servicio se haya caído”

Los gamers pensaron que solo algunos usuarios sufrían de este desperfecto en Xbox Live; sin embargo, esto les sucedió a todos los suscriptores del servicio de paga, ya que Microsoft reconoció desde Twitter que estaban trabajando para encontrar la solución al problema.

We are aware of reports of Xbox One console startup, title update and sign-in errors. We will keep everyone informed once we have more information to share. Thank you all for your patience. — Xbox Support (@XboxSupport) 30 de enero de 2019

Minutos después la empresa americana informó a todos sus seguidores en la red social que seguían investigando para poder solucionar el problema. Ahora Microsoft se ha vuelto a pronunicar anunciando que los servicios de Xbox Live ya están funcionando correctamente, lo cual tranquiliza a todos los gamers.

Our engineers are actively investigating and working on the issues outlined in our initial post. In the meantime, keep an eye out on our Service Status page for updates while this issue is worked on: https://t.co/99xfLMWcZW https://t.co/NwHUySgBvL — Xbox Support (@XboxSupport) 30 de enero de 2019

Es posible que el problema haya estado en los servidores de Xbox Live, ya que algunos usuarios indicaron que recibían una petición para actualizar el servicio. Por otro lado, es posible que mientras estés jugando padezcas de algún fallo por lo que deberás tener un poco de paciencia.