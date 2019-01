Estudio creador de God of War busca más trabajadores para sus proyectos a futuro

A través de una publicación en Twitter, los voceros de SIE Santa Monica, famosos por crear God of War, uno de los exclusivos más aclamados de la marca PlayStation, anunciaron su intención de expandir a su equipo para suplir las necesidades futuras que tienen en mente.

Precisamente, lo que necesitan desde ya en Santa Monica es a un animador de narrativa, un programador de motores gráficos, un diseñador de combate y un jefe de arte técnico.

Tomando en consideración que el aclamado exclusivo God of War (2018) necesitó de cinco años de desarrollo, es lógico pensar que Santa Monica podría estar planeando una secuela, si de las mismas ambiciones hablamos.

Sin embargo, Santa Monica no estaría tomando un flujo de trabajo similar a Rockstar, en cuanto a la frecuencia de publicación de sus títulos. Ya que en el tuit también aseguran que trabajan tanto en proyectos para el largo como el corto plazo.

Este nuevo God of War sería hasta más ambicioso que el título de PlayStation 4, si se va en concordancia con lo dicho por Cory Barlog y otros miembros del equipo sobre lo que tuvieron que recortar del juego del 2018.

