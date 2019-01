PUBG trae consigo uno de los fenómenos naturales más bellos en su nueva actualización [FOTOS]

Los servidores de prueba de PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG Test Server) ya ha puesto a disposición de los usuarios la actualización 25, que trae consigo uno de los fenómenos naturales más bellos: las auroras boreales, para el nuevo modo noche del juego, además de un nuevo subfusil, una moto de nieve y mucho más.

Además de las mismas, también llegaron las motos de nieve, también conocidas como motoesquís. Asimismo, la luna llena también protagoniza una nueva funcionalidad ya que dotará de una luz dinámica al escenario del juego de noche.

A través de varios publicaciones por el Twitter de PUBG Help, que acaba de cambiar su nombre a PUBG Support, se hicieron públicos también algunos cambios con respecto a la distribución del ‘loot’ o botín de las armas, accesorios y demás en el mapa de Vikendi.

También se ha introducido un nuevo subfusil que solo estará disponible en Erangel (primer mapa de PUBG) y en Vikendi (cuarto y más reciente mapa). Se trata de una alternativa a las ya conocidas Micro UZI y UMP.

Este nuevo subrifle, llamado Bizon, también se abastecerá de balas de 9mm (las naranjas) pero lo que llama más la atención es que cuenta con una capacidad hasta mayor que la UMP sin necesidad de cargadores extendidos, y con la capacidad de portar miras y visores oblicuos.

Hablando de visores oblicuos, estas son las nuevas miras introducidas también por esta actualización, que podrá utilizarse con las siguientes armas ya existentes por categoría:

Rifles de asalto automáticos:

Beryl M762, AKM, AUG, M416, Mutant, QBZ, SCAR-L, G36C

Fusiles de tirador designado:

SLR, Mini14, Mk14, QBU, SKS

Fusiles francotirador:

AWM, M24, Kar98k

Subfusiles:

UMP, Vector, Bizon

Escopetas:

S12K

Este nuevo aditamento podrá utilizarse con ciertas condiciones y tendrá una funcionalidad bastante versátil:

- Al solo utilizar el visor oblicuo, este servirá también para apuntar

- Si lo equipas detrás de una mira, será la mira que está por delante, la que se utilizará para apuntar

- Si lo equipas por delante de una mira, será el visor oblicuo el que se usará para apuntar.

PC Players: We hope you're enjoying Update #25 on the PUBG Test Server.



Jump in, test out the new Snowbike, Canted Sight, Bizon SMG, Moonlight Weather and more!



Share your feedback and report any bugs at the link below:https://t.co/L5DVPtowan pic.twitter.com/9MupzvpeVU