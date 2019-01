PlayStation 5: Creativo de The Last of Us y Red Dead 2 se une a nuevo estudio de Sony

Cada vez es más evidente la llegada de PlayStation 5 para todos los gamers. Esto se debe a que Sony contrató a James Martinchek, creativo que trabajó en The Last of Us, Uncharted y Red Dead Redemption 2 como el nuevo jefe de animación para el desarrollo de un juego AAA para PS5.

Esta contratación podría ser una respuesta por parte de la empresa japonesa a Microsoft, ya que hace unas horas se anunció que Chris O’Neil, guionista del GOTY 2018 God of War, se sumaba a su ambicioso estudio The Initiative.

Como se sabe, hace unos meses empezaron los rumores de que Sony creó un nuevo estudio del cual no se conoce absolutamente nada; sin embargo, la existencia de este habría sido delatada por Quentin Cobb, quien anunció la contratación de James.

Today was my first day as a Sr. Game Designer for Sony today. I can't wait to talk about the project I'm working on and what the future holds. It's good to be back! pic.twitter.com/QNl4DMrrOM — Quentin Cobb (@QTrainCobb) 30 de mayo de 2018

Quentin Cobb, ex diseñador de Uncharted 3, 4 y The Last of Us, le dio la bienvenida al nuevo jefe de animación, James Martinchek, con quien desarrollará el nuevo proyecto de Sony que se a mantenido en secreto y es casi un hecho que será exclusivo de PlayStation 5.

Esto demuestra que Sony y Microsoft ya iniciaron el desarrollo de sus proyectos de cara al lanzamiento de las consolas PS5 y Xbox Scarlett. Además, los de Redmond podrían anunciar la plataforma de mesa sin lector de discos en los próximos meses.