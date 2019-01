Mortal Kombat 11: dataminer de Reddit afirma que tendríamos demo del juego

Más revelaciones han salido a la luz sobre el futuro de Mortal Kombat 11, pues un dataminer ha afirmado que NetherRealm Studios anunciaría la disponibilidad de la demo del videojuego durante el evento online The Reveal.

Hace unos días, Ed Boon nos presentaba la portada oficial del videojuego; sin embargo, dicha imagen fue filtrada horas antes de su anuncio por el usuario de Reddit eon95, quien ha filtrado algunos correos de la casa desarrolladora de Mortal Kombat 11 donde muestra información importante a horas del inicio del evento online a cerca del título, “The Reveal”.

En dichos correos se encontró que Ronday Rousey sería parte del evento y prestará su voz para el personaje de Sony Blade en Mortal Kombat 11. Por el momento, la peleadora de wrestilng ha confirmado su participación del evento al mostrar la siguiente fotografía.

Por otro lado, el dataminer también encontró datos sobre la demo de Mortal Kombat 11, la cual sería activada por NetherRealm Studios el mismo 17 de enero, ya que la casa desarrolladora lo anunciaría durante la transmisión de The Reveal. Además, se especula que esta fase de prueba estará disponible solo para los gamers que hicieron la precompra del videojuego.

NetherRealm Studios y Ed Boon no se han pronunciado acerca de esta filtración por lo que estaremos atentos a lo que suceda durante el evento The Reveal. Recuerda que Mortal Kombat 11 llegará el 23 de abril a PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.